Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» сохраняет первое место, «Динамо» и ЦСКА — в тройке лидеров

В Российской Премьер-Лиге завершились все матчи 12-го тура.
По итогам 12-ти туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Зенит», в активе которого 26 очков. На втором месте расположилось московское «Динамо», набравшее 23 очка. Такое же количество очков у столичного ЦСКА (23) — армейцы занимают третье место.
Четвёртое, пятое и шестое места занимают «Локомотив», «Краснодар» и «Сочи» соответственно – в активе команд по 21 очку, их разделяют лишь дополнительные показатели. На седьмом месте располагается московский «Спартак» — 17 очков.
Восьмое и девятое места занимают «Крылья Советов» (16) и «Рубин» (16). Десятый – «Ахмат» (15). «Нижний Новгород» (14) – на 11-м месте. За ним, на 12-й и 13-й строчках в таблице, расположились «Ростов» и тульский «Арсенал» (по 12 очков). На 14-м месте – «Химки» (11). В зоне вылета идут «Уфа» (10) и «Урал» (9).
- 25 октября 2021
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