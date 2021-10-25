Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» сохраняет первое место, «Динамо» и ЦСКА — в тройке лидеров

В Российской Премьер-Лиге завершились все матчи 12-го тура.

По итогам 12-ти туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Зенит», в активе которого 26 очков. На втором месте расположилось московское «Динамо», набравшее 23 очка. Такое же количество очков у столичного ЦСКА (23) — армейцы занимают третье место.

Четвёртое, пятое и шестое места занимают «Локомотив», «Краснодар» и «Сочи» соответственно – в активе команд по 21 очку, их разделяют лишь дополнительные показатели. На седьмом месте располагается московский «Спартак» — 17 очков.

Восьмое и девятое места занимают «Крылья Советов» (16) и «Рубин» (16). Десятый – «Ахмат» (15). «Нижний Новгород» (14) – на 11-м месте. За ним, на 12-й и 13-й строчках в таблице, расположились «Ростов» и тульский «Арсенал» (по 12 очков). На 14-м месте – «Химки» (11). В зоне вылета идут «Уфа» (10) и «Урал» (9).