Гисдоль: из «Локомотива» мы хотим сделать экспресс, который идёт очень быстро

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал свою первую победу у руля московской команды, одержанную в матче 12-го тура РПЛ с «Сочи» (2:1).
«Могу сразу сказать: отлично, что мы выиграли. Мы счастливы! Я видел салют и мне понравилось увидеть небо в огне. Надеюсь, что мы будем часто наблюдать такое.
Я две недели работаю с Марадишвили, он стопроцентный профессионал. Всегда приезжает первый на тренировки, добросовестно отрабатывает на каждой тренировке и мне доставляет удовольствие работа с ним.
Тренеру всегда сложно выделять кого-то из игроков своей команды, но сегодня я бы выделил нескольких. И главное, что сегодня игроком матча стал наш футболист.
С первых тренировок команда начала делать шаги вперёд. Я возьму матчи с „Рубином“, „Галатасараем“ и с „Сочи“. Мы видим прогресс и сегодня мы могли победить с большим счётом. Мне радостно работать по такому результату, он позитивный. Я соглашусь, из „Локомотива“ мы хотим сделать экспресс, который идёт очень быстро», — передаёт слова Гисдоля корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 25 октября 2021
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