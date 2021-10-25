Артета прокомментировал форму нападающего «Арсенала» Обамеянга

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о форме нападающего команды Пьера-Эмерика Обамеянга.



«Я бы не стал что-то говорить, если бы Обамеянг просто забивал, это его работа. Но сейчас он показывает на поле то, что я никогда не видел.



Помимо голов и празднований, выделяется то, как он бежит, как прессингует, его приём мяча, движения на поле. Также примечательно то, как он ведёт игру. Он не стоит и ждёт, когда у него будет возможность забить. Мне больше нравится эта версия Обамеянга», — цитирует Артету Sky Sports.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги габонский нападающий сыграл в восьми матчах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.



Обамеянг выступает за «канониров» с 2018 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года.

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