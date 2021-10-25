Артета прокомментировал форму нападающего «Арсенала» Обамеянга

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о форме нападающего команды Пьера-Эмерика Обамеянга.
«Я бы не стал что-то говорить, если бы Обамеянг просто забивал, это его работа. Но сейчас он показывает на поле то, что я никогда не видел.
Помимо голов и празднований, выделяется то, как он бежит, как прессингует, его приём мяча, движения на поле. Также примечательно то, как он ведёт игру. Он не стоит и ждёт, когда у него будет возможность забить. Мне больше нравится эта версия Обамеянга», — цитирует Артету Sky Sports.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги габонский нападающий сыграл в восьми матчах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
Обамеянг выступает за «канониров» с 2018 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года.
Лучшие фотографии АПЛ в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.
- 25 октября 2021
-
21:57
-
21:53
-
21:52
-
21:43
-
21:42
-
21:40
-
21:35
-
21:32
-
21:24
-
21:22
-
21:05
-
21:04
-
20:54
-
20:50
-
20:42
-
20:31
-
20:27
-
20:23
-
20:09
-
20:02
-
19:56
-
19:46
-
19:44
-
19:37
-
19:26
-
19:25
-
19:04
-
19:03
-
18:49
-
18:46
-
18:38
-
18:32
-
18:25
-
18:23
-
18:15