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Гильерме вышел на третье место по количеству матчей за «Локомотив», обогнав Овчинникова

Гильерме вышел на третье место по количеству матчей за «Локомотив», обогнав Овчинникова
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Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме вышел на третье место по количеству матчей за московскую команду.

Матч 12-го тура РПЛ с «Сочи» (2:1) стал 367-м для Гильерме в составе основной команды клуба. Маринато обошёл вратаря Сергея Овчинникова, у которого было 366 матчей. На первом месте по количеству встреч в составе «Локомотива» — Дмитрий Лоськов (421), на втором — Владимир Маминов (400).

В матче 12-го тура РПЛ «Локомотив» переиграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1.

Первый гол «Сочи» пропустил на 41-й минуте. Прямой розыгрыш стандартного положения прошёл спокойно, но повторная подача Константина Марадишвили с левого фланга во вратарскую смутила защитника гостей Игоря Юрганова, который в падении срезал мяч в свои ворота.

На 49-й минуте Мацей Рыбус от угла поля исполнил навес во вратарскую, куда вбежал Тин Едвай и головой переправил мяч в сетку ворот. Защитник «Локомотива» забил первый гол за железнодорожников. В добавленное время Жоаозиньо ударом со штрафного отыграл один мяч.

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