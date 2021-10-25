Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Фердинанд: команда выглядит так, как будто её только собрали

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд считает, что «красные дьяволы» испытывают психологические проблемы на фоне поражения от «Ливерпуля (0:5) в матче 9-го тура английской Премьер-лиги.
«Позор. Я был игроком, когда мы проиграли дома «Ман Сити» со счетом 6:1. Но даже тогда у нашей команды было лицо.
В этом и заключается проблема нынешней команды. Игроки пытаются найти свою идентичность и понять, кто они такие. Смотря игру, задаёшься вопросами: «А кто они?». «Даёт ли тренер игрокам правильную информацию?». «И если да, воспринимают ли её игроки?».
Это то, в чём тренеру нужно разобраться, потому что в данный момент команда выглядит так, как будто её только что собрали», — цитирует Фердинанда The Sun.
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