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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Фердинанд: команда выглядит так, как будто её только собрали

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Фердинанд: команда выглядит так, как будто её только собрали
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд считает, что «красные дьяволы» испытывают психологические проблемы на фоне поражения от «Ливерпуля (0:5) в матче 9-го тура английской Премьер-лиги.

«Позор. Я был игроком, когда мы проиграли дома «Ман Сити» со счетом 6:1. Но даже тогда у нашей команды было лицо.

В этом и заключается проблема нынешней команды. Игроки пытаются найти свою идентичность и понять, кто они такие. Смотря игру, задаёшься вопросами: «А кто они?». «Даёт ли тренер игрокам правильную информацию?». «И если да, воспринимают ли её игроки?».

Это то, в чём тренеру нужно разобраться, потому что в данный момент команда выглядит так, как будто её только что собрали», — цитирует Фердинанда The Sun.

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