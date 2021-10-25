«Я за стабильность». Малафеев высказался о политической ситуации в России

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев, который был доверенным лицом президента России Владимира Путина в 2012 году, поделился мнением о политической ситуации в стране.
«Если позовут стать доверенным лицом в 2024 году, соглашусь ли? Не позовут, потому что в 2013 году некоторые популярные спортсмены, артисты и другие люди таким образом показывали свою позицию. Я свою позицию показал.
Если будет 2024 год, я буду думать об этом, смотреть, что происходит в стране и, соответственно, принимать решение. Как мне обстановка в стране сегодня? Я стараюсь в политику не лезть. Потому что это достаточно сложно, тут нужно вникать во все тонкости. В государстве есть куча проблем на разных уровнях. Естественно, многие люди недовольны одними вопросами, третьими. Я за стабильность. Если что-то будет меняться, самое главное – чтобы было к лучшему, поэтому я сейчас ничего не могу сказать.
Как отношусь к Навальному? Я ещё раз говорю, не хочу обсуждать политику. Меня звали пять партий за последний год, начиная от Коммунистической, заканчивая Партией пенсионеров. Я отказал. Разные варианты обсуждались. Начиная депутатом, заканчивая амбассадором. Долго не думал, я один раз отказал, а дальше… Ну смысл? Если я там уже отказал, почему должен туда идти?» – цитирует Малафеева Sports.ru.
- 25 октября 2021
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