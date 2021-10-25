Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» не контактировал с Конте, клуб не хочет быть неуважительным к Сульшеру

«Манчестер Юнайтед» не контактировал с Конте, клуб не хочет быть неуважительным к Сульшеру
Комментарии

Руководство «Манчестер Юнайтед» ещё не проводило переговоры с бывшим наставником «Ювентуса», «Челси» и «Интера» Антонио Конте, сообщает в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, итальянский специалист не сторонник того, чтобы переходить в новую команду по ходу сезона. Единственным исключением может стать работа в «Манчестер Юнайтед».

Между Конте и руководством «красных дьяволов» ещё не проводились переговоры. «Манчестер Юнайтед» не хочет неуважительно себя показать по отношению к действующему наставнику команды Уле-Гуннару Сульшеру.

Ранее стало известно, что Сульшер в ближайшее время может быть уволен из-за неудовлетворительных результатов. После девяти сыгранных туров в английской Премьер-лиге «красные дьяволы» располагаются на 7-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе.

Новость по теме
Руководство «Манчестер Юнайтед» может уволить Сульшера до матча с «Тоттенхэмом»

Лучшие фотографии АПЛ в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021