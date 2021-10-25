«Манчестер Юнайтед» не контактировал с Конте, клуб не хочет быть неуважительным к Сульшеру

Руководство «Манчестер Юнайтед» ещё не проводило переговоры с бывшим наставником «Ювентуса», «Челси» и «Интера» Антонио Конте, сообщает в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, итальянский специалист не сторонник того, чтобы переходить в новую команду по ходу сезона. Единственным исключением может стать работа в «Манчестер Юнайтед».
Между Конте и руководством «красных дьяволов» ещё не проводились переговоры. «Манчестер Юнайтед» не хочет неуважительно себя показать по отношению к действующему наставнику команды Уле-Гуннару Сульшеру.
Ранее стало известно, что Сульшер в ближайшее время может быть уволен из-за неудовлетворительных результатов. После девяти сыгранных туров в английской Премьер-лиге «красные дьяволы» располагаются на 7-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе.
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- 25 октября 2021
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