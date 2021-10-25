Черевченко: слухи о том, что «Химки» должны мне неустойку в 30 миллионов – чушь и фейк

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал об уходе из клуба. Напомним, ранее сегодня стало известно об увольнении специалиста с поста наставника подмосковной команды.

Расстались на хорошей ноте, всё мирно, спокойно, приятно. Дела Ющенко не передавал, попрощался с командой, было небольшое собрание перед тренировкой. Сразу приступить к новой работе не получится, нужно взять отпуск, паузу, до Нового года точно отдохну. Слухи о том, что клуб мне должен неустойку в 30 миллионов, — ерунда, чушь, фейк. Самое запоминающееся в «Химках» — это когда мы выбирались из хвоста таблицы в середняки», — приводит слова Черевченко «Матч ТВ».

Напомним, Черевченко возглавил «Химки» в 2020 году. Подмосковный клуб набрал 11 очков в 12 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит», набравший в 12 встречах 26 очков.