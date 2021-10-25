Ловчев: Рассказову дали шанс. А потом выходит Витория и мозги мне пудрит

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал решение главного тренера красно-белых Руя Витории ставить в основной состав защитника Николая Рассказова.

«Рассказову дали шанс. Его отправили в Тулу, а теперь вернули и дали шанс. А дальше выходит тренер и мозги мне пудрит. Он говорит: что вы ругаете Рассказова после предыдущей игры, он что, один всё сделал? Так ты же его убрал после матча с „Легией“ и не давал играть, потому что он там навалил уже. И это же вопрос не только к тренеру. Ему некого ставить», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречался с московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1. Это самая крупная победа сине-бело-голубых над красно-белыми за всю историю участия клубов в чемпионатах России и СССР.



«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков в 12 турах. «Спартак» за 12 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.