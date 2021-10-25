Экс-скаут «Барселоны»: Винисиус – болельщик клуба, он плакал после победы над «ПСЖ» 6:1

Бывший скаут «Барселоны» Андре Кури, специализировавшийся на Южной Америке, рассказал о том, что нападающий «Реала» Винисиус Жуниор мог перейти в стан сине-гранатовых.



«Винисиус – болельщик «Барселоны». Он куле, куле. Он плакал от радости, когда каталонский клуб обыграл «Пари Сен-Жермен» со счётом 6:1.



Я скажу вам одну вещь. «Реал» подписал Винисиуса, не посмотрев ни на одну его игру. Когда стало известно, что игрока хочет купить «Барса», Флорентино Перес решил опередить нас. Он не хотел, чтобы произошло что-то подобное, что случилось с Неймаром», — цитирует Кури AS.



Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года, куда перешёл из «Фламенго» за € 35 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года.