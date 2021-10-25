Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Невилл: не думал, что от меня отвернутся из-за поддержки Сульшера, выигравшего для нас ЛЧ

Невилл: не думал, что от меня отвернутся из-за поддержки Сульшера, выигравшего для нас ЛЧ
Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл ответил на критику, которая обрушилась на него из-за поддержки главного тренера «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера.

«Если бы 22 года назад мне сказали, что болельщики «Юнайтед» отвернутся от меня за то, что я поддерживаю человека, который выиграл для нас Лигу чемпионов, я бы сказал, что такого не может быть. Но сейчас 2021 год, ребята! В «Эпоху Джонсона» (премьер-министр Великобритании Борис Джонсон) возможно всё», — написал в «Твиттере» Невилл.

Ранее стало известно, что Сульшер в ближайшее время может быть уволен из-за неудовлетворительных результатов. После девяти сыгранных туров в английской Премьер-лиге «красные дьяволы» располагаются на 7-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе.

Новость по теме
Руководство «Манчестер Юнайтед» может уволить Сульшера до матча с «Тоттенхэмом»

Лучшие фотографии АПЛ в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021