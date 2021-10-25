«Сельта» разгромила на выезде «Хетафе», доигрывавший матч вдесятером

Сегодня, 25 октября, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе в рамках 10-го тура испанской Примеры «Хетафе» принимал «Сельту». Гости одержали победу – 3:0.
Счёт был открыт в начале второго тайма. На 55-й минуте матча отличился нападающий гостей Санти Мина, ему ассистировал Брайс Мендес. Через три минуты Яго Аспас с передачи Мендеса удвоил преимущество «Сельты».
Санти Мина забивает в ворота «Хетафе»:
С 63-й минуты «Хетафе» играл вдесятером. Удаление заработал защитник Джене.
Эпизод с красной карточкой Джене:
На 73-й минуте встречи Мина оформил дубль, голевую передачу отдал Тьяго Гальярдо.
Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хуан Мунуэра. Ему помогали ассистенты Мигель Мартинес Мунуэра и Айтор Вильяте Мартинес. Резервный рефери – Алехандре Алеман Перес.
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