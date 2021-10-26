Игроков «Лацио» закрыли на базе после разгрома от «Вероны»

Футболистов «Лацио» закрыли на базе команды в Формелло после разгромного поражения в матче 9-го тура Серии А с «Вероной» (1:4), сообщает Lazionews.
Президент римского клуба Клаудио Лотито прибыл на базу, побывал на тренировке и пообедал с командой. Во время обеда у руководителя произошёл жаркий спор с игроками, которым не разрешили возвращаться домой после игры с веронцами. Лотито потребовал от футболистов улучшить игру.
В матче 9-го тура чемпионата Италии «Верона» разгромила «Лацио» со счётом 4:1. Нападающий «Вероны» Джованни Симеоне оформил покер, единственный гол «Лацио» забил форвард Чиро Иммобиле. 27 октября «Лацио» дома сыграет с «Фиорентиной» (15), которая занимает шестое место в Серии А. «Лацио» (14) после 9-го тура опустился на восьмое место.
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