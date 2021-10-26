Сандро Шварц: мне очень нравится работать в «Динамо», клуб находится на правильном пути

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о своей работе в московском клубе.
«Что касается наших результатов в этом сезоне, мы им очень рады. В то же время «Динамо» никогда не останавливается на достигнутом. Нам надо усердно и упорно трудиться. Разговоров с руководством о конкретной задаче на сезон пока не было. Мы просто делаем всё от нас зависящее, чтобы показывать хороший результат.
Можно сказать, что схема 4-3-3 является основной в нашем выборе. Но мы всегда гибко смотрим на схемы наших соперников. Стараемся от этого отталкиваться и по ходу матчей смотрим, как нам лучше перестраиваться, если есть необходимость. Мы продолжаем самосовершенствоваться. Для нас важно пропагандировать принципы и идеи игры, которые мы выбираем.
С самого начала мы увидели потенциал и талант молодых динамовских игроков. Таких, как Захарян, Тюкавин и Грулев. Для нас это не было удивлением. Мы рады, что у нас в команде есть такие футболисты. Но в то же время тренерский штаб уделяет внимание развитию всех игроков. Для нас важен каждый. Мы усердно работаем каждый день, чтобы команда поднималась на ступеньку выше в своем развитии от игры к игре. Важно, чтобы все выкладывались на поле на 100 процентов и показывали свое профессиональное отношение к делу.
Для нас очень важно выступление как в РПЛ, так и в Кубке России. К матчу с «Оренбургом» мы подходим с полной концентрацией и серьезностью. Знаем, насколько успешно соперник выступает в ФНЛ. Поэтому «Динамо» приложит все усилия, чтобы показать свой лучший футбол.
Мне очень нравится работать в «Динамо». Тут всё на самом высоком уровне. Во главу угла мы ставим развитие наших игроков, от работы с которыми я получаю огромное удовольствие. Главное, чтобы наши футболисты постоянно росли индивидуально и командно. За последний год мы проделали большую работу. Считаю, что «Динамо» находится на правильном пути. Мы намерены в том же духе продвигаться дальше», — приводит слова Шварца «Матч ТВ».
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