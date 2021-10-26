Смолов грелся с внучкой Ельцина, фанат в шапке кабана праздновал победу «Локо». Фото

Вчера, 25 октября, в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Сочи». Встреча команд закончилась победой подопечных Маркуса Гисдоля со счётом 2:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга.

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал победу железнодорожников над «Сочи».

«Могу сразу сказать: отлично, что мы выиграли. Мы счастливы! Я видел салют, и мне понравилось увидеть небо в огне. Надеюсь, что мы будем часто наблюдать такое.



Я две недели работаю с Марадишвили, он стопроцентный профессионал. Всегда приезжает первый на тренировки, добросовестно отрабатывает на каждой тренировке и мне доставляет удовольствие работа с ним.



Тренеру всегда сложно выделять кого-то из игроков своей команды, но сегодня я бы выделил нескольких. И главное, что сегодня игроком матча стал наш футболист».

Победа над «Сочи» стала первой для «Локомотива» под руководством нового главного тренера Маркуса Гисдоля.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.