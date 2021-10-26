Конте хочет возглавить «Манчестер Юнайтед»
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Бывший главный тренер «Челси», «Интера» и «Ювентуса» Антонио Конте хочет возглавить «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Специалист готов принять предложение «МЮ», однако официально оно ещё не поступило. В английском клубе по-прежнему сомневаются, увольнять Уле-Гуннара Сульшера или нет.
Сообщалось, что руководство «Манчестер Юнайтед» ещё не проводило переговоры с Антонио Конте. Ранее стало известно, что Сульшер в ближайшее время может быть уволен из-за неудовлетворительных результатов. После девяти сыгранных туров в английской Премьер-лиге «красные дьяволы» располагаются на 7-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе.
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