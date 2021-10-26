Рыбус рассказал об изменениях в «Локомотиве» после прихода Гисдоля

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус поделился впечатлениями от совместной работы с новым главным тренером железнодорожников Маркусом Гисдолем.

«Что касается турнирного положения, то мы потеряли много очков с командами, которые можно было обыгрывать. Но всё впереди: отрыв от лидера небольшой — всего пять очков. Есть много матчей впереди, так что будем стараться выигрывать следующие игры.

Лига Европы? Мы будем биться до конца, группа непростая, интересная, мы набрали одно очко, но впереди ещё три матча. Будем стараться изменить ситуацию.

Изменения после прихода Гисдоля? Мы пытаемся больше контролировать игру, играть в прессинг. Не всегда это получается, но пока прошло мало времени. У нас сейчас плотный график, играем через три- четыре дня — этого очень мало, чтобы пройти полный тренировочный цикл, нужно восстанавливаться. Но, в принципе, все понимают, что хочет тренер. Надеюсь, что с матча на матч игра и результаты будут лучше. Такая модель игры мне нравится», — приводит слова Рыбуса Sport24.