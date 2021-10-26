Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек сменил агента в надежде найти новый клуб

Нидерландский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек сменил своего агента, потому что надеется, что это поможет ему перейти в другой клуб, сообщает Voetbal International.



По информации источника, нидерландец не доволен количеством игрового времени, которое ему представляют в стане «красных дьяволов». Также игрок расстроен тем, что ему не удалось летом перейти в аренду в «Эвертон». Поэтому футболист решился на смену представителя. Вместо Гвидо Альберса новым агентом игрока стал Али Дурсун. Он также представляет интересы полузащитника «Барселоны» Френки Де Йонга.



Ван де Бек надеется, что Дурсуну удастся найти ему новый клуб до открытия январского трансферного окна.



В нынешнем сезоне нидерландец сыграл в трёх матчах за манчестерский клуб во всех турнирах и результативными действиями не отметился.



Полузащитник выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года, куда перешёл из «Аякса» за € 39 млн. Контракт ван де Бека с клубом рассчитан до июня 2025 года.

Смотри самые важные голы АПЛ в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.