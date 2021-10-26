Адвокат Марадоны считает, что Диего умер от «разрыва» сердца в результате плохого лечения

Матиас Морла, бывший адвокат легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, дал показания в суде, где заявил, что сердце его клиента буквально «разорвалось» в результате ненадлежащего качества лечения.

«Врачами было сделано много ошибок, потому что Диего умер, они раздували и раздували беднягу, пока его сердце не взорвалось.

Ранее я проинформировал всех о состоянии Диего. Но после его смерти мы поняли, что это произошло из-за количества воды, скопившейся в его теле. Решение семьи лечить Марадону дома было сумасшедшим. Врачи настаивали на том, чтобы он оставался в клинике», — цитирует Морлу FOX Sports.

Близкие из окружения Диего дали показания в ходе расследования, чтобы определить, имело ли место какое-либо пренебрежение или злоупотребление служебным положением в отношении Марадоны. Морла сообщил, что во время его последнего визита к Марадоне 16 ноября «у него был странный роботизированный голос — очень высокий и прерывистый».

Морла добавил, что, по его мнению, его клиента «бросили дочери». При этом ранее две старшие дочери Марадоны — Далма и Джанинна, были обвинены в августе в преследовании и домогательствах к адвокату в интернете.

Напомним, Марадона скончался в возрасте 60 лет. Сообщалось, что он умер в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.