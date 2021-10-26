Бонек: боюсь, что Месси выиграет «Золотой мяч». Для меня лучший — Левандовски

Президент футбольной федерации Польши, бывший футболист «Ювентуса» и «Ромы» Збигнев Бонек заявил, что «Золотой мяч» должен получить польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски.
«Я не знаю, кто получит «Золотой мяч». Вчера в полночь истёк крайний срок голосования. На мой взгляд, если бы Жоржиньо забил последний пенальти на «Уэмбли», он безоговорочно бы выиграл. Вместо этого на сцену вышел Доннарумма. Голосуют в Африке, в Америке, голосуют все, но там знают только Роналду и Месси. Боюсь, что Месси, выигравший Кубок Америки, станет обладателем «Золотого мяча».
На мой взгляд, есть три игрока, заслуживающих победы: Жоржиньо, Месси и Левандовски. Для меня лучший — Роберт. В прошлом году мы не знаем, почему ему не дали награду, так как он играл и выиграл всё. Думаю, что игрок, который выиграл что-то конкретное с командой, должен победить. Все мы знаем, что Месси — это «другая категория», но Жоржиньо выиграл всё. В таком случае я за Левандовского, и мне очень любопытно, кто победит», — приводит слова Бонека Tuttomercatoweb.
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