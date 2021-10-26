Миранчук признан худшим игроком «Аталанты» во втором матче подряд

Итальянские СМИ признали Алексея Миранчука худшим игроком «Аталанты» в матче 9-го тура итальянской Серии А с «Удинезе» (1:1). 26-летний российский полузащитник получил низшую оценку за матч от ряда авторитетных итальянских изданий. Некоторые из них в том числе проводили голосование среди болельщиков, которые также признали Миранчука худшим.

Tuttomercatoweb поставил Миранчуку оценку 5,5 – это худший балл в команде наравне с ещё несколькими игроками. Eurosport назвал Миранчука единолично худшим игроком матча – 5,0. Портал TuttoAtalanta также поставил Алексею 5,0, что является худшей оценкой среди игроков «Аталанты» за матч.

Напомним, ранее болельщики «Аталанты» признали Алексея Миранчука худшим игроком команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (2:3). 26-летний российский полузащитник получил оценку 5,0 – низший балл в команде.