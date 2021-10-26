«Быстрый, ты огонь! Верю». Павлюченко — о желании Быстрова возглавить «Спартак»

Экс-нападающий сборной России и «Спартака» Роман Павлюченко отреагировал на слова Владимира Быстрова, который заявил, что готов возглавить московский клуб.
«Быстрый, ты огонь! Верю», — написал Павлюченко в «сториз» своего «инстаграма», прикрепив картинку, на которой Быстров предстаёт в образе тренера «Спартака».
Напомним, недавно Владимир Быстров в ходе дискуссии с экс-футболистом «Спартака» Максимом Калиниченко в телеэфире заявил о готовности возглавить московский клуб: «Когда у Лаудрупа не получилось, на его место встал Карпин. А ты не готов. Я готов! Готов прийти и наладить обстановку. Хотя бы в коллективе. Хотя бы чтобы ребята бились. Калина не хочет испачкаться. А я был бы готов туда окунуться».
Такое заявление Быстров сделал после разгромного поражения «Спартака» в матче 12-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:7).
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