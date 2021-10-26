Азмун, Захарян и Тюкавин — в символической сборной 12-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

Лучшим футболистом тура с оценкой 10,0 стал нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Иранский нападающий поучаствовал в разгроме московского «Спартака» со счётом 7:1, оформив дубль. Также стоит отметить, что в сборную тура попали молодые звёзды московского «Динамо» — Арсен Захарян, Вячеслав Грулёв и Константин Тюкавин.

Сборная 12-го тура РПЛ: Гиорги Шелия («Ахмат»), Тонни де Вильена («Краснодар»), Ярослав Ракицкий («Зенит»), Тин Едвай («Локомотив»), Денис Терентьев («Ростов»), Вячеслав Грулёв («Динамо»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Арсена Захарян («Динамо»), Андрей Мостовой («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»), Сердар Азмун («Зенит»).