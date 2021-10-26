«Челси» не может договориться о продлении контракта с Кристенсеном

Английский «Челси» не договорился с датским защитником Андреасом Кристенсеном о новом контракте, сообщает Goal.
Переговоры между игроком и клубом зашли в тупик, стороны не контактировали на протяжении двух месяцев. При этом датчанин хочет остаться в Лондоне.
Сообщалось, что Кристенсен близок к тому, чтобы продлить действующее соглашение с «Челси». Контракт Кристенсена с «Челси» действует до лета 2022 года.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги датский защитник сыграл в шести матчах и не отметился результативными действиями.
Кристенсен является воспитанником синих и выступает за главную команду с 2014 года. В составе английского клуба Андреас – обладатель Кубка Англии, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы, обладатель Суперкубка УЕФА. В сезонах-2015/2016 и 2016/2017 Кристенсен на правах аренды выступал за мёнхенгладбахскую «Боруссию».
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