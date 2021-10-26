Бохинен — о матче ЦСКА в Кубке: постараемся забить побольше, получить удовольствие

Полузащитник московского ЦСКА Эмиль Бохинен высказался о предстоящем матче элитного раунда Кубка России с липецким «Металлургом».



«Мы должны подойти к этой игре, как к любой другой. Это хорошая возможность для игроков, которые получают не так много времени в лиге. Постараемся забить побольше голов и получить удовольствие от матча», — приводит слова Бохинена пресс-служба ЦСКА.



Матч «Металлург» — ЦСКА начнётся в 17:00 по московскому времени.



Бохинен — воспитанник «Стабека». На взрослом уровне дебютировал за клуб в 2015 году. С тех пор провёл 92 встречи в составе команды, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. В феврале 2021 года Бохинен перешёл в московский ЦСКА. В нынешнем сезоне норвежец принял участие в пяти матчах чемпионата России и не отметился результативными действиями.