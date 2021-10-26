Тренерский штаб Гисдоля в «Локомотиве» пополнил аналитик Комппер
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Немецкий аналитик Марвин Комппер присоединился к тренерскому штабу Маркуса Гисдоля в «Локомотиве». Профиль специалиста появился на сайте РПЛ.
Компперу 36 лет, он играл на позиции центрального защитника в «Хоффенхайме», «РБ Лейпциг» и других клубах Последнее место работы — ассистент главного тренера в «Дуйсбурге».
В октябре «Локомотив» сменил главного тренера. Московский клуб покинул Марко Николич, а на его место был приглашён немецкий специалист Маркус Гисдоль. Специалист работал с такими командами, как «Штутгарт» U17, «Хоффенхайм», «Шальке» и «Гамбург». Последним местом работы Гисдоля был «Кёльн», который специалист покинул в этом году.
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