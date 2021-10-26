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Юрий Сёмин высказался о возможном уходе Миранчука из «Аталанты»

Юрий Сёмин высказался о возможном уходе Миранчука из «Аталанты»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о возможном уходе полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты».

«Почти два года назад «Аталанта» говорила, что они совершили супертрансфер, подписав Миранчука. Сейчас Алексей в состоянии проявить себя в Италии. Сегодняшние обстоятельства сложились не совсем в лучшую сторону для него. Хотя, на мой взгляд, Миранчук, имея очень мало времени, выдаёт приличный КПД. Думаю, что сейчас у Алексея хороший шанс проявить себя через игры сборной России. Что касается аренды, решать только ему», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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