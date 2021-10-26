«Оренбург» — «Динамо»: прямая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 15:00

В матче 2-го тура элитного раунда Кубка России в группе 11 «Оренбург» сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Оренбург» — «Динамо».

Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком (Владивосток).

В матче 1-го тура московское «Динамо» разгромило ставропольское «Динамо» со счётом 6:0. «Оренбург» также переиграл ставропольскую команду (3:1). В активе «Оренбурга» и «Динамо» сейчас по 3 очка. Московскую команду для выхода в следующую стадию турнира устроила бы ничья, однако по регламенту при ничейном счёте исход матча решится в серии пенальти.