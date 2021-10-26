Умер бывший тренер «Рейнджерс» Смит. Его команда проиграла «Зениту» в финале Кубка УЕФА

Ушёл из жизни бывший главный тренер «Рейнджерс», «Эвертона» и сборной Шотландии Уолтер Смит. Ему было 73 года.

«С глубокой печалью сообщаем о кончине нашего бывшего главного тренера и легенды клуба Уолтера Смита», — говорится в сообщении пресс-службы «Рейнджерс».

Смит возглавлял «Рейнджерс» в 1991—1998 и 2007—2011 годах. С «Рейнджерс» специалист 10 раз становился чемпионом Шотландии. Всего он завоевал с командой 21 трофей. В сезоне-2007/2008 он вывел команду в финал Кубка УЕФА, где «Рейнджерс» со счётом 0:2 уступили петербургскому «Зениту». Тренировал сборную Шотландии с 2004 по 2007 год, а также работал в «Эвертоне». Под его руководством сборная Шотландии 7 октября 2006 года одержала историческую победу со счётом 1:0 над финалистами чемпионата мира сборной Франции. Член Зала славы шотландского футбола.