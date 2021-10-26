Клопп: люди должны написать книгу о том, как Фирмино интерпретирует роль «ложной девятки»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высоко оценил игровые качества бразильского нападающего мерсисайдской команды Роберто Фирмино.
«Салах привлекает много внимания, и это правильно. Но Фирмино – не менее выдающийся игрок. Люди, разбирающиеся в футболе, напишут книги о том, как Роберто интерпретирует роль «ложной девятки». Мы не говорим, что он первым изобрёл это амплуа. Но временами это выглядит именно так. Он безумно хорош», — приводит слова Клоппа Sports Illustrated.
Напомним, в матче 9-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 5:0. Роберто Фирмино не отметился результативными действиями в этой игре, а Мохамед Салах записал на свой счёт хет-трик и голевую передачу.
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