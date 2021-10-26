Виталий Кафанов назначен главным тренером «Ростова». Заур Тедеев будет работать в статусе старшего тренера основного состава. Изменения в тренерском штабе «Ростова» вступили в силу с сегодняшнего дня, 26 октября.
«Желаем Виталию Кафанову и Зауру Тедееву удачной работы в тренерском штабе «Ростова», — написала клубная пресс-служба на официальном сайте.
Напомним, Виталий Кафанов работал в «Ростове» с 2015 по 2017 год, а также с 2019 года по настоящее время. Он выполнял обязанности ассистента главного тренера. Кроме того, специалист занимает должность тренера вратарей в сборной России.
Ранее Кафанов работал тренером вратарей в «Рубине», сборной Казахстана и смоленском «Кристалле». В «Кристалле» на протяжении полугода он также занимал должность и. о. наставника — это единственный опыт работы специалиста в роли главного тренера.
- 26 октября 2021
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