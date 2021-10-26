Удаление в матче с «Наполи» не помешало Моуринью раздавать указания игрокам «Ромы». Видео

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью был удалён в концовке матча 9-го тура Серии А с «Наполи» (0:0). На 82-й минуте португальский специалист получил вторую жёлтую карточку. Первое предупреждение за разговоры он получил на 19-й минуте встречи.
Однако удаление не помешало Моуринью продолжить раздавать указания своим футболистам. Жозе встал на ограждения за скамейками запасных, возвысился над ними и продолжил руководить игрой. Португальский специалист посчитал этот эпизод забавным и разместил видео с ним в своём «инстаграме».
«Когда у тебя нет билета, но ты самоотверженно хочешь посмотреть интересный матч», — подписал Моуринью видео.
Напомним, в матче 9-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Рома» сыграла вничью с «Наполи». Матч состоялся на стадионе «Олимпико» в Риме и завершился со счётом 0:0. Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов, выступавший за «Ростов», вышел на 86-й минуте.
- 26 октября 2021
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