Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Удаление в матче с «Наполи» не помешало Моуринью раздавать указания игрокам «Ромы». Видео

Удаление в матче с «Наполи» не помешало Моуринью раздавать указания игрокам «Ромы». Видео
Комментарии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью был удалён в концовке матча 9-го тура Серии А с «Наполи» (0:0). На 82-й минуте португальский специалист получил вторую жёлтую карточку. Первое предупреждение за разговоры он получил на 19-й минуте встречи.

Однако удаление не помешало Моуринью продолжить раздавать указания своим футболистам. Жозе встал на ограждения за скамейками запасных, возвысился над ними и продолжил руководить игрой. Португальский специалист посчитал этот эпизод забавным и разместил видео с ним в своём «инстаграме».

«Когда у тебя нет билета, но ты самоотверженно хочешь посмотреть интересный матч», — подписал Моуринью видео.

Напомним, в матче 9-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Рома» сыграла вничью с «Наполи». Матч состоялся на стадионе «Олимпико» в Риме и завершился со счётом 0:0. Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов, выступавший за «Ростов», вышел на 86-й минуте.

Новость по теме
Моуринью: прошлые владельцы «Ромы» оставили после себя кучу дерьма
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021