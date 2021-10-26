«Интер» заинтересовался защитником сборной Польши

Миланский «Интер» проявляет интерес к правому защитнику «Сампдории» и сборной Польши Бартошу Берешиньскому, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Летом «Интер» пытался подписать на эту позицию защитника «Кальяри» Наитана Нандеса, и пока не отказался от идеи купить уругвайца. Польский футболист является недорогой альтернативой Нандесу. Контракт 29-летнего Берешиньского с «Сампдорией» истекает в июне 2023 года.

Сейчас у «Интера» уже есть два правых защитника — Маттео Дармиан и Дензел Думфрис. Нидерландец присоединился к «Интеру» летом, чтобы заменить Ашрафа Хакими, но ему ещё предстоит адаптироваться к Серии А.

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