«Интер» заинтересовался защитником сборной Польши
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Миланский «Интер» проявляет интерес к правому защитнику «Сампдории» и сборной Польши Бартошу Берешиньскому, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Летом «Интер» пытался подписать на эту позицию защитника «Кальяри» Наитана Нандеса, и пока не отказался от идеи купить уругвайца. Польский футболист является недорогой альтернативой Нандесу. Контракт 29-летнего Берешиньского с «Сампдорией» истекает в июне 2023 года.
Сейчас у «Интера» уже есть два правых защитника — Маттео Дармиан и Дензел Думфрис. Нидерландец присоединился к «Интеру» летом, чтобы заменить Ашрафа Хакими, но ему ещё предстоит адаптироваться к Серии А.
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