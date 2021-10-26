«Металлург» — ЦСКА: Фукс впервые выйдет в стартовом составе армейцев

Стал известен стартовый состав московского ЦСКА на матч элитного раунда Кубка России. Защитник армейцев Бруно Фукс впервые появится на поле в стартовом составе.
ЦСКА: Тороп, Каптилович, Васин, Фукс, Щенников, Дзагоев, Бистрович, Кучаев, Бохинен, Яковлев, Чалов.
Матч группового этапа Кубка России «Металлург» — ЦСКА состоится сегодня, 26 октября, на стадионе «Металлург» в Липецке. Начало встречи — в 17:00 мск.
Сообщалось, что голкипер Игорь Акинфеев, защитники Игорь Дивеев и Марио Фернандес, а также нападающий Антон Заболотный не сыграют в матче группового этапа Кубка России с липецким «Металлургом».
Фукс перешёл в московский ЦСКА летом 2020 года. Сумма его трансфера составила € 8 млн. Защитник подписал с московским клубом контракт до 2025 года. В нынешнем сезоне бразильский игрок ни разу не сыграл за основную команду клуба.
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