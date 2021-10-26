Ярошик: посоветовал бы Кокорину уехать на полгода в Нидерланды, но точно не в Россию

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик высказался по поводу положения российского форварда Александра Кокорина в «Фиорентине».
«Рад, что Кокорин поехал в Италию, выбрал сложный путь. Я всегда советовал игрокам в России уезжать в топ-чемпионаты. Но даже если ты считаешь себя классным футболистом, переезды не всегда даются легко. Плюс у Кокорина был большой перерыв в карьере, возможно, перед «Фиорентиной» ему стоило год поиграть где-то ещё. Но он сделал свой выбор. И для него было важно показать себя на первых же тренировках, заработать авторитет в глазах тренеров, одноклубников. А если начинаешь плохо, то дальше будет совсем туго.
Плюс сказывается то, что у него была травма. Я надеюсь, что Кокорин хорошо тренируется и ведёт себя как профессионал. Возможно, он ещё заставит всех считаться с собой, если получит больше игрового времени. Если же нет, советовал бы ему куда-нибудь уехать на полгодика, но точно не в Россию — куда-нибудь в Нидерланды, где уровень чемпионата ниже, чем в Италии, но где любят атаковать. Ему бы это помогло, он сразу стал бы чувствовать себя лучше и смог бы показать свои качества. Не знаю, какие мысли у него самого и у его агента, но на его месте я хотел бы играть», — приводит слова Ярошика «РБ Спорт».
- 26 октября 2021
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