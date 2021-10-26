Кассано: Тотти забудут через 20 лет, вечны лишь Месси, Марадона и Круифф

Бывший форвард «Ромы» Антонио Кассано прокомментировал поведение некоторых болельщиков римлян во время матча с «Наполи» (0:0), который возглавляет Лучано Спаллетти.

«Этот свист в адрес Спаллетти — позор. Он творил невероятные вещи в «Роме», и он любил клуб. За что свистят? Потому что он заставил Тотти завершить карьеру? Я схожу с ума, когда слышу такие вещи. Хотите сказать, что Тотти завершил карьеру, потому что не играл при Спаллетти? Я играл в «Роме», так что знаю, о чём говорю. Для меня это скандал, и мне жаль так говорить, потому что я прекрасно провёл время в «Роме».



Спаллетти должен был сделать свой выбор. Он вывел команду в Лигу чемпионов. Болельщики должны думать о нём хорошо, Спаллетти не заслужил освистывания, а заслужил только похвалу. Тотти забудут через 20 лет, вечны лишь Месси, Марадона и Круифф. Де Росси был Капитано Футуро, но о нём забыли. Я никогда не видел человека, который любил бы «Рому» так сильно, как он. Тотти любит «Рому», Де Росси любит её в 100 раз сильнее», — цитирует Кассано Football Italia.