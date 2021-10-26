Министр финансов Самарской области стал председателем совета директоров «Крыльев Советов»

Министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов был единогласно избран новым председателем совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов».

«На Совете директоров ПФК «Крылья Советов» был единогласно избран новый председатель – Андрей Прямилов, министр управления финансами Самарской области.

Андрей Кислов, так же, как и Сергей Черепанов, покинули Совет директоров клуба. Андрей Кислов – в связи с тем, что будет представлять регион в верхней палате российского парламента. Сергей Черепанов – в связи со сменой работы», — сообщает официальный сайт «Крыльев Советов».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» набрали 16 очков в 12 матчах и занимают восьмое место в турнирной таблице.