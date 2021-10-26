Министр финансов Самарской области стал председателем совета директоров «Крыльев Советов»
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Министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов был единогласно избран новым председателем совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов».
«На Совете директоров ПФК «Крылья Советов» был единогласно избран новый председатель – Андрей Прямилов, министр управления финансами Самарской области.
Андрей Кислов, так же, как и Сергей Черепанов, покинули Совет директоров клуба. Андрей Кислов – в связи с тем, что будет представлять регион в верхней палате российского парламента. Сергей Черепанов – в связи со сменой работы», — сообщает официальный сайт «Крыльев Советов».
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» набрали 16 очков в 12 матчах и занимают восьмое место в турнирной таблице.
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