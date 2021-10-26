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Массимилиано Аллегри назвал «Интер» фаворитом в борьбе за чемпионство

Массимилиано Аллегри назвал «Интер» фаворитом в борьбе за чемпионство
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри назвал «Интер» фаворитом в борьбе за чемпионство в Италии.

«Индзаги не признаёт этого, но «Интер» является основным претендентом на победу в Серии А. В футболе может случиться всё что угодно, но они пока остаются главными претендентами на победу в первенстве. Рабьо восстановился после травмы. Мойзе Кин и Федерико Бернардески выбыли на неопределённый срок. Остальные спортсмены доступны. Пауло Дибала и Федерико Кьеза примут участие в воскресном матче, так что все счастливы. Дибала обладает важными техническими качествами. Он отличается от Кулушевски, но Деян провел хорошую игру в Милане. Кьеза — лучший игрок, он уже сыграл во многих играх», — приводит слова Аллегри Football Italia.

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