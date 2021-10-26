Тренер вратарей «Будё-Глимт»: надеюсь, Кафанов вдохновит Хайкина на дальнейшее развитие

Тренер вратарей норвежского клуба «Будё-Глимт» Йонас Кольста отреагировал на включение голкипера команды Никиты Хайкина в расширенный список сборной России на ноябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.
«Конечно, очень приятно, что Никита включён в сборную России. Для меня это вполне заслуженно и неудивительно. Возможно, он был лучшим вратарём норвежской лиги в последние два сезона, и очень отрадно, что руководство сборной России увидело развитие Никиты и его достижения в «Будё-Глимт».
В первую очередь заслуга самого Никиты в том, что за последние годы он так сильно развился. Я помогал ему как мог, и моя философия о том, как вратарь должен действовать технически и тактически, помогла Никите. Я слышал много положительного о Виталии Кафанове, поэтому надеюсь, он вдохновит Никиту на дальнейшее развитие», — приводит слова Кольста InoProSport.
- 26 октября 2021
-
17:45
-
17:44
-
17:40
-
17:37
-
17:32
-
17:24
-
17:21
-
17:20
-
16:55
-
16:46
-
16:27
-
16:25
-
16:05
-
15:54
-
15:26
-
15:16
-
15:00
-
14:31
-
14:25
-
14:18
-
14:15
-
14:10
-
13:49
-
13:32
-
13:15
-
13:11
-
12:43
-
12:42
-
12:29
-
12:10
-
11:47
-
11:45
-
11:21
-
11:14
-
10:45