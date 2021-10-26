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Тренер вратарей «Будё-Глимт»: надеюсь, Кафанов вдохновит Хайкина на дальнейшее развитие

Тренер вратарей «Будё-Глимт»: надеюсь, Кафанов вдохновит Хайкина на дальнейшее развитие
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Тренер вратарей норвежского клуба «Будё-Глимт» Йонас Кольста отреагировал на включение голкипера команды Никиты Хайкина в расширенный список сборной России на ноябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

«Конечно, очень приятно, что Никита включён в сборную России. Для меня это вполне заслуженно и неудивительно. Возможно, он был лучшим вратарём норвежской лиги в последние два сезона, и очень отрадно, что руководство сборной России увидело развитие Никиты и его достижения в «Будё-Глимт».

В первую очередь заслуга самого Никиты в том, что за последние годы он так сильно развился. Я помогал ему как мог, и моя философия о том, как вратарь должен действовать технически и тактически, помогла Никите. Я слышал много положительного о Виталии Кафанове, поэтому надеюсь, он вдохновит Никиту на дальнейшее развитие», — приводит слова Кольста InoProSport.

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