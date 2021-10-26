Куман — о фанатах, напавших на его машину: это люди, у которых проблемы с образованием

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался об атаке фанатов клуба на его машину после матча 10-го тура испанской Примеры с «Реалом».
«Не думаю, что в такой ситуации был выход. Для меня это социальная проблема. Это люди, у которых проблемы с образованием. Они не знают, что такое нормы и ценности. Атмосфера на поле, даже при счёте 0:2, была другой. Не стоит уделять этим людям слишком много внимания.
Все смотрели это видео. Может показаться, что подобное произошло только со мной, но это случалось со многими игроками и их семьями. С этим столкнулся даже Пуйоль», — цитирует Кумана Marca.
Напомним, болельщики атаковали машину наставника, когда он уезжал со стадиона. Фанаты окружили автомобиль Кумана, стали стучать по нему и громко кричали.
- 26 октября 2021
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