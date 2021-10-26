Суарес ответил на обвинения Эвра в расизме
Поделиться
Нападающий «Атлетико» Луис Суарес прокомментировал слова экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Патриса Эвра, который обвинил уругвайца в расизме.
«Я многое пережил и ценю тот факт, что каждый раз, когда падал, затем вставал. Делал это, потому что упрям и люблю доказывать, что люди ошибаются. Но были и сложные моменты, например, обвинение Эвра, которое ранило меня больше всего.
Я из Южной Америки. У меня никогда не было проблем с чернокожими людьми — ни в Нидерландах, ни в других странах, где я играл. Эта ситуация очень сильно меня задела. Такое было сложно преодолеть», — цитирует Суареса ESPN BR.
Напомним, Эвра утверждает, что уругвайский нападающий использовал в его адрес некоторые расистские выражения.
Комментарии
- 26 октября 2021
-
19:21
-
19:15
-
19:14
-
19:13
-
19:01
-
19:00
-
18:50
-
18:50
-
18:46
-
18:40
-
18:28
-
18:27
-
18:20
-
18:19
-
18:14
-
18:02
-
17:55
-
17:45
-
17:44
-
17:40
-
17:37
-
17:32
-
17:24
-
17:21
-
17:20
-
16:55
-
16:46
-
16:27
-
16:25
-
16:05
-
15:54
-
15:26
-
15:16
-
15:00
-
14:31
Партнерский контент