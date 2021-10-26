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Суарес ответил на обвинения Эвра в расизме

Суарес ответил на обвинения Эвра в расизме
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Нападающий «Атлетико» Луис Суарес прокомментировал слова экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Патриса Эвра, который обвинил уругвайца в расизме.

«Я многое пережил и ценю тот факт, что каждый раз, когда падал, затем вставал. Делал это, потому что упрям и люблю доказывать, что люди ошибаются. Но были и сложные моменты, например, обвинение Эвра, которое ранило меня больше всего.

Я из Южной Америки. У меня никогда не было проблем с чернокожими людьми — ни в Нидерландах, ни в других странах, где я играл. Эта ситуация очень сильно меня задела. Такое было сложно преодолеть», — цитирует Суареса ESPN BR.

Напомним, Эвра утверждает, что уругвайский нападающий использовал в его адрес некоторые расистские выражения.

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