Суарес ответил на обвинения Эвра в расизме

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес прокомментировал слова экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Патриса Эвра, который обвинил уругвайца в расизме.



«Я многое пережил и ценю тот факт, что каждый раз, когда падал, затем вставал. Делал это, потому что упрям и люблю доказывать, что люди ошибаются. Но были и сложные моменты, например, обвинение Эвра, которое ранило меня больше всего.



Я из Южной Америки. У меня никогда не было проблем с чернокожими людьми — ни в Нидерландах, ни в других странах, где я играл. Эта ситуация очень сильно меня задела. Такое было сложно преодолеть», — цитирует Суареса ESPN BR.



Напомним, Эвра утверждает, что уругвайский нападающий использовал в его адрес некоторые расистские выражения.