Апелляционный суд удовлетворил требования акционера «Спартака» к Шамилю Газизову

Девятый апелляционный арбитражный суд города Москвы удовлетворил требования акционера московского «Спартака», компании «Капитальные активы», по иску к бывшему генеральному директору Шамилю Газизову. Об этом информирует официальный сайт судебного органа.
Таким образом, решение первой инстанции признано недействительным. Кроме того, суд удовлетворил требование «Капитальных активов» о частичном отказе от иска — в части признания недействительными пунктов дополнительного соглашения, заключённого к трудовому договору, на основании которого Шамилю Газизову причитается выходное пособие и прочие выплаты.
Напомним, акционерное общество «Капитальные активы» подало иск к московскому футбольному клубу «Спартак» и Шамилю Газизову 11 марта 2021 года. Сумма исковых требований составляла 88,3 млн рублей.
- 26 октября 2021
-
19:21
-
19:15
-
19:14
-
19:13
-
19:01
-
19:00
-
18:50
-
18:50
-
18:46
-
18:40
-
18:28
-
18:27
-
18:20
-
18:19
-
18:14
-
18:02
-
17:55
-
17:45
-
17:44
-
17:40
-
17:37
-
17:32
-
17:24
-
17:21
-
17:20
-
16:55
-
16:46
-
16:27
-
16:25
-
16:05
-
15:54
-
15:26
-
15:16
-
15:00
-
14:31