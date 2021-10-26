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Апелляционный суд удовлетворил требования акционера «Спартака» к Шамилю Газизову

Апелляционный суд удовлетворил требования акционера «Спартака» к Шамилю Газизову
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Девятый апелляционный арбитражный суд города Москвы удовлетворил требования акционера московского «Спартака», компании «Капитальные активы», по иску к бывшему генеральному директору Шамилю Газизову. Об этом информирует официальный сайт судебного органа.

Таким образом, решение первой инстанции признано недействительным. Кроме того, суд удовлетворил требование «Капитальных активов» о частичном отказе от иска — в части признания недействительными пунктов дополнительного соглашения, заключённого к трудовому договору, на основании которого Шамилю Газизову причитается выходное пособие и прочие выплаты.

Напомним, акционерное общество «Капитальные активы» подало иск к московскому футбольному клубу «Спартак» и Шамилю Газизову 11 марта 2021 года. Сумма исковых требований составляла 88,3 млн рублей.

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