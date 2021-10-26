Шварц — о матче с «Зенитом» в РПЛ: это будет топовая игра

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц после матча группового этапа Кубка России с «Оренбургом» (3:0) высказался о предстоящей встрече с «Зенитом» в РПЛ.

«В матче Кубка позволили сопернику создать несколько опасных моментов. Здорово, что в итоге нам удалось оставить свои ворота в неприкосновенности после матчей со «Спартаком» и «Химками», когда мы пропускали в концовках. Нам было важно сохранить концентрацию до последних минут, что нам и удалось.



Сегодня мы не думали об игре, которая состоится в пятницу. Нам было важно полностью выложиться и добыть победу. Сейчас нужно правильно восстановиться, чтобы подойти в надлежащей форме к матчу с «Зенитом». Мы понимаем, что это будет топовая игра и нам будет противостоять очень серьёзный соперник», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».