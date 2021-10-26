Шварц — о матче с «Зенитом» в РПЛ: это будет топовая игра

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц после матча группового этапа Кубка России с «Оренбургом» (3:0) высказался о предстоящей встрече с «Зенитом» в РПЛ.
«В матче Кубка позволили сопернику создать несколько опасных моментов. Здорово, что в итоге нам удалось оставить свои ворота в неприкосновенности после матчей со «Спартаком» и «Химками», когда мы пропускали в концовках. Нам было важно сохранить концентрацию до последних минут, что нам и удалось.
Сегодня мы не думали об игре, которая состоится в пятницу. Нам было важно полностью выложиться и добыть победу. Сейчас нужно правильно восстановиться, чтобы подойти в надлежащей форме к матчу с «Зенитом». Мы понимаем, что это будет топовая игра и нам будет противостоять очень серьёзный соперник», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».
- 26 октября 2021
-
19:21
-
19:15
-
19:14
-
19:13
-
19:01
-
19:00
-
18:50
-
18:50
-
18:46
-
18:40
-
18:28
-
18:27
-
18:20
-
18:19
-
18:14
-
18:02
-
17:55
-
17:45
-
17:44
-
17:40
-
17:37
-
17:32
-
17:24
-
17:21
-
17:20
-
16:55
-
16:46
-
16:27
-
16:25
-
16:05
-
15:54
-
15:26
-
15:16
-
15:00
-
14:31