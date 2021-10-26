Одноклубник Александра Кокорина заразился коронавирусом
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Нападающий «Фиорентины» Николас Гонсалес заразился коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Аргентинский футболист переносит заболевание бессимптомно. После положительного результата теста на коронавирус Гонсалес был отправлен в изоляцию.
Напомним, в составе «Фиорентины» также выступает российский форвард Александр Кокорин. Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.
Завтра, 27 октября, «Фиорентина» проведёт матч 10-го тура итальянской Серии А с «Лацио». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало игры — в 21:45 мск. «Фиорентина» в 9 матчах набрала 15 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2021/2022.
Новость по темеКокорин — в заявке «Фиорентины» на матч Серии А с «Лацио»
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