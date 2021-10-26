Одноклубник Александра Кокорина заразился коронавирусом

Нападающий «Фиорентины» Николас Гонсалес заразился коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.



Аргентинский футболист переносит заболевание бессимптомно. После положительного результата теста на коронавирус Гонсалес был отправлен в изоляцию.



Напомним, в составе «Фиорентины» также выступает российский форвард Александр Кокорин. Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.



Завтра, 27 октября, «Фиорентина» проведёт матч 10-го тура итальянской Серии А с «Лацио». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало игры — в 21:45 мск. «Фиорентина» в 9 матчах набрала 15 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2021/2022.