«Казанка» разгромила владимирское «Торпедо» со счётом 7:1

В матче 18-го тура группы 2 первенства 2-го дивизиона Футбольной национальной лиги клуб «Локомотив-Казанка» принимал на своём поле владимирское «Торпедо» и разгромил соперника со счётом 7:1. Московский клуб одержал 5-ю победу подряд в официальных матчах.

Голами в составе «Казанки» отметились Михаил Иваньков, Марат Бокоев и Евгений Морозов. По дублю оформили Никита Хлынов и Григорий Борисенко.

Подгруппу 2 возглавляет ярославский «Шинник». Команда Вадима Евсеева набрала 45 очков в 16 играх первенства. «Казанка» расположилась на 3-м месте турнира с 26 очками в активе. Владимирское «Торпедо» замыкает турнирную таблицу ФНЛ-2. Команда из Владимира набрала 12 очков в 15 матчах чемпионата.