Фото: «Они зовут меня 007: 0 голов, 0 ассистов, 7 игр». Sky Sport сравнил Санчо с Бондом

Телеканал Sky Sport Deutschland потроллил нападающего «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо, сравнив его с персонажем книг писателя Яна Флеминга Джеймсом Бондом.



«Они зовут меня 007: 0 голов, 0 ассистов, 7 игр», — гласит текст на экране во время эфира. Так подшутили над игроком, который за семь сыгранных матчей в рамках английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 не смог сделать ни одного результативного действия.

Санчо является воспитанником «Уотфорда» и «Манчестер Сити», а выступление на взрослом уровне он начал в составе дортмундской «Боруссии» в 2017 году. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 26 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил восемь голов (один — с пенальти) и отдал 11 результативных передач.



Нынешним летом игрок перешёл в «Манчестер Юнайтед» за € 85 млн. Джейдон провёл 11 матчей во всех турнирах за «красных дьяволов», но результативными действиями не отметился.

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