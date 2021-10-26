«Алавес» — «Эльче»: стартовые составы команд на матч 11-го тура испанской Примеры

Стали известны стартовые составы «Алавеса» и «Эльче» на матч 11-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Мендисорроса» в Витории. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.



«Алавес»: Пачеко, Дуарте, Лежён, Лагуардия, Химо, Пина, Ндиайе, Понс, Пельистри, Риоха, Хоселу.



Запасные: Сивера, Агиррегабирия, Лопес, Миазга, Тачи, Гарсия, Мартин, Мойя, Мендес, Гвидетти, Силла, де ла Фуэнте.



«Эльче»: Касилья, Мохика, Бигас, Роко, Паласиос, Чавес, Гутьеррес, Маскарель, Тете, Перес, Бойе.



Запасные: Бадия, Барраган, Верду, Гонсалес, Санчес, Хосан, Гумбау, Марконе, Пасторе, Бенедетто, Каррильо, Милья.



Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Хесус Хиль Мансано. Ему будут помогать ассистенты Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный рефери – Хосе Альберто Пардейро Пуэнте.