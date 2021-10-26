Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Березуцкий прокомментировал победу над липецким «Металлургом»

Алексей Березуцкий прокомментировал победу над липецким «Металлургом»
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу над липецким «Металлургом» в рамках Кубка России (2:0).

«Я бы не сказал, что у нас было много моментов. На этом поле создавать их достаточно тяжело. Это или стандартные положения, или дальние удары, или какие-то отскоки. На мой взгляд, мы забили достаточно и в первом тайме, и во втором.

Не пожалел ли об отсутствии Акинфеева после ошибки вратаря? Нет. Ошибки случаются у всех. Хорошо, что всё закончилось положительно. Ничего страшного, такое бывает, просто поскользнулся», — цитирует Березуцкого «Матч ТВ».

На 41-й минуте гол забил норвежский полузащитник москвичей Эмиль Бохинен. В качестве ассистента выступил нападающий Фёдор Чалов. На 85-й минуте голом отметился хорват Кристиян Бистрович.

Новость по теме
ЦСКА обыграл липецкий «Металлург» в Кубке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021