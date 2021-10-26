Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу над липецким «Металлургом» в рамках Кубка России (2:0).
«Я бы не сказал, что у нас было много моментов. На этом поле создавать их достаточно тяжело. Это или стандартные положения, или дальние удары, или какие-то отскоки. На мой взгляд, мы забили достаточно и в первом тайме, и во втором.
Не пожалел ли об отсутствии Акинфеева после ошибки вратаря? Нет. Ошибки случаются у всех. Хорошо, что всё закончилось положительно. Ничего страшного, такое бывает, просто поскользнулся», — цитирует Березуцкого «Матч ТВ».
На 41-й минуте гол забил норвежский полузащитник москвичей Эмиль Бохинен. В качестве ассистента выступил нападающий Фёдор Чалов. На 85-й минуте голом отметился хорват Кристиян Бистрович.
- 26 октября 2021
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