Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Василий Уткин прокомментирует матч «Реал Сосьедад» — «Атлетик» на Okko Спорт

Василий Уткин прокомментирует матч «Реал Сосьедад» — «Атлетик» на Okko Спорт
Комментарии

Известный комментатор Василий Уткин сообщил о достижении соглашения о сотрудничестве с Okko Спорт.

«Я договорился о сотрудничестве с Оkkо. В ближайшее воскресенье приду на баскское дерби «Реал Сосьедад» — «Атлетик» к Тёме Борисову», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Матч 12-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал Сосьедад» — «Атлетик» состоится 31 октября на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Начало встречи — в 23:00 мск.

«Реал Сосьедад» в 10 матчах набрал 21 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетик» из Бильбао (16) — на 8-м месте. Действующим чемпионом страны является мадридский «Атлетико». Сегодня, 26 октября, «Атлетик» проведёт матч Примеры с «Эспаньолом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021