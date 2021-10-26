Василий Уткин прокомментирует матч «Реал Сосьедад» — «Атлетик» на Okko Спорт

Известный комментатор Василий Уткин сообщил о достижении соглашения о сотрудничестве с Okko Спорт.
«Я договорился о сотрудничестве с Оkkо. В ближайшее воскресенье приду на баскское дерби «Реал Сосьедад» — «Атлетик» к Тёме Борисову», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Матч 12-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал Сосьедад» — «Атлетик» состоится 31 октября на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Начало встречи — в 23:00 мск.
«Реал Сосьедад» в 10 матчах набрал 21 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетик» из Бильбао (16) — на 8-м месте. Действующим чемпионом страны является мадридский «Атлетико». Сегодня, 26 октября, «Атлетик» проведёт матч Примеры с «Эспаньолом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
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