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«Милану» интересен лучший бомбардир «Ривер Плейт» Альварес

«Милану» интересен лучший бомбардир «Ривер Плейт» Альварес
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Итальянский «Милан» может подписать нападающего аргентинского «Ривер Плейт» Хулиана Альвареса. Об этом сообщает инсайдер Даниэле Лонго в своём «твиттере».

По информации журналиста, трансфер может состояться уже в январе. Аргентинский клуб будет требовать за своего лучшего бомбардира около € 25 млн. Конкуренцию «Милану» в борьбе за игрока могут составить «Аякс» и клубы Бундеслиги. В 14 матчах текущего сезона чемпионата Аргентины Альварес забил 11 голов и отдал 5 голевых передач

В Серии А «Милан» занимает 2-е место. Команда Стефано Пиоли в 9 играх чемпионата Италии одержала 8 побед, однажды сыграла вничью и не потерпела ни одного поражения. Точно такой же статистикой обладает «Наполи», однако клуб из Неаполя опережает миланский коллектив по дополнительным показателям.

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