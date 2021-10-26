«Милану» интересен лучший бомбардир «Ривер Плейт» Альварес

Итальянский «Милан» может подписать нападающего аргентинского «Ривер Плейт» Хулиана Альвареса. Об этом сообщает инсайдер Даниэле Лонго в своём «твиттере».
По информации журналиста, трансфер может состояться уже в январе. Аргентинский клуб будет требовать за своего лучшего бомбардира около € 25 млн. Конкуренцию «Милану» в борьбе за игрока могут составить «Аякс» и клубы Бундеслиги. В 14 матчах текущего сезона чемпионата Аргентины Альварес забил 11 голов и отдал 5 голевых передач
В Серии А «Милан» занимает 2-е место. Команда Стефано Пиоли в 9 играх чемпионата Италии одержала 8 побед, однажды сыграла вничью и не потерпела ни одного поражения. Точно такой же статистикой обладает «Наполи», однако клуб из Неаполя опережает миланский коллектив по дополнительным показателям.
- 26 октября 2021
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